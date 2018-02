Guga sobe para sexto na Corrida O vice-campeonato no Masters Series de Indian Wells começa a render frutos a Gustavo Kuerten. Mesmo tendo sido derrotado na final pelo australiano Lleyton Hewitt, Guga subiu quatro posições e agora é o sexto colocado no ranking da Corrida dos Campeões, divulgada nesta segunda-feira. O ranking da Corrida - que leva em conta os resultados apenas da atual temporada - tem a liderança do norte-americano Andre Agassi, seguido do alemão Rainer Schuettler e do suíço Roger Federer. Veja os 10 melhores do ranking da Corrida dos Campeões: 1º Andre Agassi (EUA) - 236 pontos 2º Rainer Schuettler (ALE) - 226 3º Roger Federer (SUI) - 167 4º Lleyton Hewitt (AUS) - 165 5º Andy Roddick (EUA) - 154 6º Gustavo Kuerten (BRA) - 149 7º Wayne Ferreira (RSA) - 111 8º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 93 9º Sebastien Grosjean (FRA) - 90 10º Jan-Michael Gambill (EUA) - 89