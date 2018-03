Guga sobe seis posições na Corrida O segundo título no Brasil Open, conquistado no domingo na Costa do Sauípe, valeu ao tenista Gustavo Kuerten uma posição no ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), publicado nesta segunda-feira. O brasileiro subiu da 17 para a 16ª colocação, com 1.520 pontos. Já na Corrida dos Campeões, Guga saltou de 14º para 8º (90 pontos) e voltou a figurar entre os dez melhores tenistas da temporada, como nos velhos tempos. A liderança do ranking mundial é do suíço Roger Federer, que também lidera a Corrida dos Campeões. Confira o ranking mundial da ATP: 1) Roger Federer (Suíça) - 4.930 pontos 2) Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 4.460 pontos 3) Andy Roddick (EUA) - 4.335 pontos 4) Guillermo Coria (Argentina) - 3.240 pontos 5) Andre Agassi (EUA) - 2.775 pontos 6) Rainer Schuettler (Alemanha) - 2.495 pontos 7) Carlos Moya (Espanha) - 2.290 pontos 8) David Nalbandian (Argentina) - 2.000 pontos 9) Lleyton Hewitt (Austrália) - 1.875 pontos 10) Mark Philippoussis (Austrália) - 1.705 pontos 16) Gustavo Kuerten (Brasil) - 1.520 pontos Confira a Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer (Suíça) - 212 pontos 2) Marat Safin (Rússia) - 143 pontos 3) Dominik Hrbaty (Eslováquia) - 128 pontos 4) Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 127 pontos 5) Lleyton Hewitt (Austrália) - 115 pontos 6) Andre Agassi (EUA) - 105 pontos 7) Andy Roddick (EUA) - 102 pontos 8) Gustavo Kuerten (Brasil) - 90 pontos 9) Carlos Moya (Espanha) - 84 pontos 10) Joachim Johansson (Suécia) - 77 pontos