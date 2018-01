Guga sobe três posições no ranking da ATP O título do torneio de São Petersburgo valeu não somente para o tenista Gustavo Kuerten recuperar seu bom nível de jogo, mas também para melhorar seu posicionamento no ranking mundial da ATP e na Corrida dos Campeões. Na lista publicada nesta segunda-feira, o brasileiro subiu três posições e sai do 20º para o 17º lugar, com 1.400. Já na Corrida, Guga ascendeu de 19º para 15º, com 289 pontos. O espanhol Juan Carlos Ferrero segue com as lideranças unificadas, com 4.535 e 826 pontos, respectivamente. Confira o ranking mundial da ATP: 1) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 4.535 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 4.235 pontos 3) Roger Federer (SUI) - 3.925 pontos 4) Guillermo Coria (ARG) - 3.175 pontos 5) Andre Agassi (USA) - 3.150 pontos 6) Rainer Schuettler (ALE) - 2.885 pontos 7) Carlos Moya (ESP) - 2.705 pontos 8) Lleyton Hewitt (AUS) - 2.450 pontos 9) David Nalbandian (ARG) - 1.995 pontos 10) Paradorn Srichaphan (THA) - 1.745 pontos 17) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.400 pontos Confira a lista da Corrida dos Campeões: 1) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 826 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 822 pontos 3) Roger Federer (SUI) - 700 pontos 4) Guillermo Coria (ARG) - 631 pontos 5) Andre Agassi (USA) - 605 pontos 6) Rainer Schuettler (ALE) - 576 pontos 7) Carlos Moya (ESP) - 436 pontos 8) David Nalbandian (ARG) - 392 pontos 9) Mark Philippoussis (AUS) - 322 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 321 pontos 15) Gustavo Kuerten (BRA) - 289 pontos