Guga sobe uma posição no ranking O tenista Gustavo Kuerten, que estréia nesta terça-feira no torneio de Stuttgart, na Alemanha, depois de algumas semanas fora do circuito, subiu uma posição no ranking de Entradas, divulgado nesta segunda-feira. Guga - que pega o austríaco Stefan Koubeck na estréia - agora é o 13º. O australiano Lleyton Hewitt continua liderando tranquilo, com 5.110. O russo Marat Safin aparece em segundo com 3.095 e o alemão Tommy Haas é o terceiro com 2.990. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - e as posições dos brasileiros. Ranking de Entradas: 1 Lleyton Hewitt (AUS) 5.110 2 Marat Safin (RUS) 3.095 3 Tommy Haas (ALE) 2.990 4 Tim Henman (GBR) 2.605 5 Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.575 6 Andre Agassi (EUA) 2.310 7 Albert Costa (ESP) 2.290 8 Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.050 9 Thomas Johansson (SUE) 1.960 10 Roger Federer (SUI) 1.915 Brasileiros 13. Gustavo Kuerten 1.765 64. André Sá 641 65. Fernando Meligeni 627 69. Flavio Saretta 605 137. Alexandre Simoni 298