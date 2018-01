Guga sobe uma posição no ranking Gustavo Kuerten subiu uma posição no ranking mundial esta semana, passando a ocupar a 39ª colocação. Com poucos pontos para defender até o final do ano, apenas 35 referente a segunda rodada do Masters Series de Paris Bercy, a tendência é de que Guga possa melhorar bastante sua classificação até o final da temporada. Guga irá disputar mais três torneios oficiais este ano, começando com o ATP Tour de Lyon, depois os Masters Series de Madri e Paris Bercy. Serão 1.250 pontos em jogo, com o tenista brasileiro tendo apenas 35 para descontar. Portanto, com uma boa campanha apenas em qualquer uma destas competições, certamente subirá bastante no ranking. Em Florianópolis, Guga já reiniciou os treinamentos físicos, depois da disputa da Copa Davis e na quarta-feira volta a bater bola com o técnico Larri Passos. O tenista ainda não anunciou oficialmente seu calendário para este final de temporada que poderá ter outras participações além de Lyon, Madri e Paris. Enquanto Guga treina, Fernando Meligeni já se prepara para a disputa de outro torneio. Joga em Palermo, na Itália, o último torneio do ano em quadras de saibro. Como Meligeni vem de jogos da Davis, tem permissão da ATP para fazer sua estréia diante de Jiri Vanek até esta quarta-feira, mas dependendo da programação poderia jogar ainda nesta terça. Entre os líderes do ranking, por causa dos jogos da Davis - que não valem pontos - não houve mudanças no ranking. Lleyton Hewitt continua em primeiro, seguido de Tommy Haas, Andre Agassi, Marat Safin, Tim Henman, Juan Carlos Ferrero, Yevgeny Kafelnikov, Albert Costa, Sebastien Grosjean e Carlos Moya, que estão entre os dez. Entre os brasileiros, Guga é o número 39, André Sá, 59; Fernando Meligeni, 72; e Flávio Saretta, que nesta segunda-feira recebeu alta depois de passar por cirugia de apêndice, é o número 79. Ranking de Entradas 1. Lleyton Hewitt (Austrália) - 4.655 pontos. 2. Tommy Haas (Alemanha) - 2.945 pontos. 3. André Agassi (EUA) - 2.875 pontos. 4. Marat Safin (Rússia) - 2.580 pontos. 5. Tim Henman (Inglaterra) - 2.455 pontos. 6. Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 2.300 pontos. 7. Yevgeny Kafelnikov (Rússia) - 2.165 pontos. 8. Albert Costa (Espanha) - 2.130 pontos. 9. Sebastien Grosjean (França) - 2.075 pontos. 10. Carlos Moyá (Espanha) - 2.010 pontos. 39. Gustavo Kuerten (Brasil) - 855 pontos. 59. André Sá (Brasil) - 671 pontos. 72. Fernando Meligeni (Brasil) - 546 pontos. 79. Flávio Saretta (Brasil) - 481 pontos. 141. Ricardo Mello (Brasil) - 282 pontos. 146. Alexandre Simoni (Brasil) - 271 pontos. Ranking da Corrida de Campeões 1. Lleyton Hewitt (Austrália) - 690 pontos. 2. André Agassi (EUA) - 554 pontos. 3. Marat Safin (Rússia) - 438 pontos. 4. Tim Henman (Inglaterra) - 420 pontos. 5. Albert Costa (Espanha) - 393 pontos. 6. Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 393 pontos. 7. Carlos Moyá (Espanha) - 393 pontos. 8. Tommy Haas (Alemanha) - 388 pontos. 9. Andy Roddick (EUA) - 383 pontos. 10. Roger Federer (Suíça) - 356 pontos. 36. Gustavo Kuerten (Brasil) - 155 pontos. 57. André Sá (Brasil) - 109 pontos. 61. Fernando Meligeni (Brasil) - 102 pontos. 80. Flávio Saretta (Brasil) - 64 pontos.