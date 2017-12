Guga sofre mas vence em Lyon O tenista Gustavo Kuerten garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Lyon, ao derrotar o suiço Marc Rosset por dois sets a zero, em uma partida muito equilibrada. O jogo - decidido em dois tiebreaks - teve as parciais de 7/6 (7-5) e 7/6 (7-5). Nas quartas-de-final, Guga vai enfrentar o russo Marat Safin. Esta partida está marcada para esta sexta-feira e deve começar por volta das 14 horas.