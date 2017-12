Guga sofre, mas vence espanhol na estréia Gustavo Kuerten teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer em sua estréia no Torneio de Roland Garros, nesta terça-feira. Sentindo uma contusão na perna direita a partir do terceiro set, o brasileiro venceu o jovem espanhol Nicolas Almagro, de apenas 19 anos, por 3 sets a 2. Depois de vencer os dois primeiros sets - 7/5 e 7/6 (7-2) - Guga acusou dores na perna. Recebeu atendimento médico e, preocupado com a contusão, passou a se poupar. Com isso, acabou perdendo dois sets seguidos. Visivelmente debilitado, Guga perdeu por 1/6 e 3/6, em duas séries que, juntas, tiveram apenas 50 minutos de duração (os dois primeiros sets duraram 84 minutos). Mas a estratégia de se poupar deu certo. No quinto e decisivo set Guga retomou o controle e fechou o jogo com 7/5. Na segunda rodada, 5ª feira, Guga enfrenta o vencedor do confronto entre o espanhol, Ruben Ramirez-Hidalgo e o belga Giles Elseneer. Os outros brasileiros não tiveram a mesma sorte. Flávio Saretta foi eliminado hoje ao perder para o espanhol Albert Costa por 3 a 1 e Daniel Mello saiu do torneio ontem, ao perder para o holandês Raemon Sluiter também em quatro sets. A rodada desta terça teve ainda a vitória do argentino David Nalbandian sobre o francês Richard Gasquet (6-4, 7-5, 7-6 (1) e a do espanhol Juan Carlos Ferrero sobre o alemão Tommy Haas (3-6,6-4, 6-4, 6-2).