Guga sofre, mas vence na estréia em Auckland Já no primeiro jogo do ano, Gustavo Kuerten fez a torcida sofrer. Precisou de três complicados e equilibrados sets para superar o espanhol Alex Corretja, por 6/7 (9/7), 7/6 (7/3) e 7/5, na estréia do ATP Tour de Auckland, torneio em que o brasileiro defende o campeonato. A partida foi dramática. No primeiro set, houve uma quebra de serviço para cada lado e no tie break, Guga chegou a liderar por 5 a 2, antes de perder o desempate por 9 a 7. No segundo set, uma aparente e tranquilizadora vantagem de 5 a 2 para o brasileiro. Mas, de repente, parece que sentiu a falta de ritmo e permitiu que Correjta levasse novamente para o tie break, vencido pelo brasileiro: 7 a 3. No terceiro e decisivo set, um perigoso equilíbrio, com Corretja sempre sacando à frente. Apenas no 5 a 5, Guga conseguiu quebrar o serviço do adversário para confirmar o seu saque e garantir a vitória.