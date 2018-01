Guga sofre mas vence o 1º set Gustavo Kuerten teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer o primeiro set da partida contra Daniel Nestor, no primeiro dia do confronto com o Canadá pela repescagem da Copa Davis. Guga começou a partida jogando de forma irregular e chegou a estar com 3 a 0 atrás. O brasileiro reagiu, conseguiu empatar e virar, fechando a série em 6/4. O segundo set já está em andamento. Na Davis, os jogos são decididos em melhor de cinco sets. O Brasil está em vantagem no confronto com o Canadá. Na abertura da rodada, Fernando Meligeni venceu Frank Dancevic por 3 sets a 1. O Brasil precisa vencer se quiser continuar na primeira divisão da Copa Davis.