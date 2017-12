Guga sofre mas vence o 1º set Gustavo Kuerten teve muita dificuldade e só conseguiu vencer o primeiro set da partida contra o suíço Marc Rosset - válida pelas oitavas-de-final do Torneio de Lyon - no tiebreak, com 7/6 (7-5). O segundo set já está em andamento. Pouco antes da partida de Guga, André Sá foi eliminado do torneio, ao perder por 2 a 0 para o francês Sebastien Grosjean.