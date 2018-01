Guga sofre, mas vence o 1º set Numa virada espetacular, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten conseguiu vencer o primeiro set da partida contra o espanhol Félix Mantilla, na sua estréia no Torneio de Barcelona. Guga perdia por 5/1, mas conseguiu reagir, e levou a partida ao tie-break, quando ganhou por 7/1. O segundo set já está em andamento e o espanhol vence por 2 games a 1. A manhã desta quarta-feira já apresentou uma surpresa. Vice-campeão em Monte Carlo, o argentino Guillermo Coria foi eliminado na segunda rodada, quando foi obrigado a abandonar o jogo contra o eslovaco Dominik Hrbaty. Coria perdia o primeiro set por 4 a 3 e desistiu. Outro argentino foi eliminado hoje. David Nalbandian perdeu por 2 sets a zero para o russo Nikolay Davydenko. As parciais foram de 6-3 e 7-6 (7-4).