Guga sofre mas vence o primeiro set Gustavo Kuerten teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer o primeiro set (7/6) da partida contra o argentino Gastón Etlis, válida pelas quartas-de-final do Brasil Open, torneio que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Muito equilibrada, a série só foi decidida no tie-break (o game de desempate) e Guga foi melhor fechando em 7/5. O segundo set já está em andamento. O vencedor desta partida vai enfrentar o paraguaio Ramon Delgado, que nesta sexta-feira derrotou o brasileiro André Sá também por 2 a 0.