Guga sofre para derrotar Volandri Gustavo Kuerten viveu um drama nesta sexta-feira. Por pouco, o fantasma da irregularidade que tanto o atormentou na temporada européia de saibro do ano passado, não voltou a atrapalhá-lo no Chile. Guga tinha 5 a 0 de vantagem no terceiro set, dois match points e permitiu que o italiano Filippo Volandri encostasse no placar ao empatar por 6 a 6 e levar a decisão para um nervoso tiebreaker. No final, prevaleceu a superioridade do tenista brasileiro, que venceu por 6/1, 2/6 e 7/6 (7/4) e avançou para as semifinais do Torneio de Viña Del Mar. Há um ano, Guga não chegava tão longe num torneio de saibro. E, neste sábado, busca uma vaga na final diante do espanhol David Sanchez. Guga reinou por muito tempo nas quadras de saibro. No ano passado, porém, começou a ver fantasmas depois de estar com a partida nas mãos diante do sueco Magnus Norman, em Montecarlo. Vencia fácil, mas, de repente, viu a vitória escapar e, com ela, a confiança em seu jogo. O resultado machucou muito o tenista brasileiro, que passou a escorregar bastante no seu terreno preferido. Agora, em Vinã Del Mar, a história por pouco não se repetiu. Guga venceu com incrível facilidade o primeiro set, ao marcar 6 a 1. Mas, de repente, a situação se inverteu e ele deixou a impressão de que a irregularidade voltaria a perturbá-lo. Só que o brasileiro mostrou desta vez estar bem mais concentrado e preparado para impor sua superioridade. Neste sábado, Guga enfrenta pela primeira vez o espanhol David Sanchez, número 50 do ranking mundial, que defende o título conquistado ano passado em Viña del Mar, quando venceu o ídolo chileno Marcelo Ríos. Agora, ele passou para as semifinais ao superar o argentino Gaston Gaudio por 7/5, 3/6 e 6/2.