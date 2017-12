Guga sofreu apenas um estiramento muscular Ainda na Europa, Gustavo Kuerten passou nesta segunda-feira por alguns exames, inclusive uma ressonância magnética. Não foi constatada nenhum nova lesão no quadril e, segundo a sua fisioterapeuta, Mariângela Lima, ele teve um estiramento muscular na região, por causa do frio e do desgaste das partidas do Torneio de Barcelona. Por conta dessas dores no quadril, Guga abandonou o jogo contra o argentino Gaston Gaudio na sexta-feira, pelas quartas-de-final de Barcelona. Mais do que isso: desistiu da disputar os dois próximos torneios do Masters Series, em Roma e Hamburgo. Sua esperança é se recuperar a tempo de jogar em Roland Garros, a partir do dia 24. "Fico feliz pelo fato de as imagens da ressonância não terem apresentado nenhuma nova lesão e serem iguais às que estavam nos exames que mostrei ao Tomas Bird, médico que fez a cirurgia", contou Guga, ainda lembrando da operação no quadril realizada em fevereiro de 2002. Com Mariângela Lima, o tenista vem fazendo tratamento intensivo, pois se os exames não revelaram qualquer nova lesão no quadril, aumentam as esperanças dele se recuperar a tempo de disputar Roland Garros. Por isso mesmo, Guga ficará na Europa até o torneio francês do Grand Slam.