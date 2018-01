Guga sonha com duelo contra Federer Enquanto treina bastante para defender o Brasil na Copa Davis, contra o Uruguai, entre os dias 23 e 25 de setembro, em Montevidéu, Gustavo Kuerten faz planos ousados para a próxima temporada. Ainda em fase de recuperação da forma física, depois das duas cirurgias no quadril, o tenista brasileiro espera ter condições, no ano que vem, de enfrentar e vencer os dois melhores do mundo na atualidade, o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal. ?Um dos meus objetivos é enfrentar o Federer e o Nadal em condições iguais, com o meu tênis no meu melhor, que é uma coisa que ainda não aconteceu?, disse Guga, em Florianópolis, segundo notícia de seu site oficial (www.gugakuerten.com.br). ?Com o Nadal eu nem cheguei a jogar e com o Federer, as vezes que a gente jogou, mesmo quando eu ganhei, já não estava nas minhas melhores condições. Gostaria de ver como seria um duelo destes.? Atualmente, Guga ocupa a 299ª colocação no ranking mundial, pois ficou muito tempo parado e ainda não conseguiu jogar bem desde que voltou às quadras, em abril passado. Desde então, ele fez 12 partidas no circuito profissional da ATP e ganhou apenas 3 delas. ?Nosso planejamento é para me deixar cada vez mais forte para estar pronto, no ano que vem, para jogar de igual para igual com os melhores do mundo?, explicou Guga, que já foi líder do ranking da ATP e trabalha atualmente com o técnico argentino Hernan Gumy. Ao lado da equipe brasileira, comandada por Fernando Meligeni, Guga deve embarcar neste sábado para Montevidéu. ?Temos um compromisso importante na semana que vem, contra o Uruguai, na Copa Davis, e é para isso que estou me preparando agora?, avisou o tricampeão de Roland Garros.