Guga sonha com o US Open Antes de iniciar a temporada norte-americana de quadras rápidas, Gustavo Kuerten tinha um plano secreto: estava em sua estretégia conquistar um título importante como o de um Masters Series (Montreal ou Cincinnati) e depois partir com determinação e confiança lá em cima para buscar o troféu do US Open, o quarto e último Grand Slam do ano. O plano poderia ser secreto, mas não tinha nada de novo. No primeiro semestre, Guga usou a mesma estratégia na charmosa temporada européia de quadras de saibro. O tenista queria um título de Masters Series e levou o troféu logo em Montecarlo. Depois jog ou mais tranqüilo as outras competições e até de seu ao luxo de não reclamar muito da derrota na final de Roma, para Juan Carlos Ferrero. Deu o troco na hora certa, nas semifinais de Roland Garros para conquistar o tricampeonato. Agora, numa superfície diferente, em que Guga sempre costumava ser mais vulnerável, o desafio era maior. Afinal, uma de suas maiores deficiências estava em justamente encontrar alternativas para vencer jogadores de saque e voleio, os chamados "corta-físico", como define o próprio tenista. Guga deu muito trabalho para o técnico Larri Passos até encontrar a fórmula de superar estes adversários. Este ano já havia perdido duas partidas para este tipo de jogador: na segunda rodada do Aberto da Austrália, para o inglês Greg Rusedski e na estré ia do Masters Series de Hamburgo para o bielo-russo Max Mirnyi. Agora, em Cincinnati, Guga encontrou o caminho. Num só dia derrotou dois tenistas de saque e voleio, como Tim Henman e Patrick Rafter. Importante também foi ter quebrado um tabu diante do inglês, jogador que jamais havia conquistado uma vitória em duas oportunidades. Sem contar ainda o fator psicológico, pois neste mesmo estágio, no ano passado, ou seja, nas semifinais, Henman tirou de Guga a chance de prosseguir na competição. Deu o troco em três sets.