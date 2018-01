Guga sonha com tetra em Roland Garros Os resultados apenas razoáveis nesta temporada européia de quadras de saibro não tiraram de Gustavo Kuerten o ânimo nem mesmo o sonho de conquistar o título de Roland Garros pela quarta vez na carreira. O tenista tem esperanças de encontrar a preparação certa nos próximos torneios, os Masters Series de Roma e Hamburgo. Acredita que se disputar o título em uma destas duas competições poderá chegar a Paris com a confiança necessária para dar o bote. "Estou me sentindo muito melhor nestes dias", conta Guga. "Meu jogo já atingiu um bom nível e estou ganhando respeito. Por isso, se conseguir uma semifinal ou final em Roma ou Hamburgo já posso chegar em Paris em condições de lutar pelo título." Até agora, os resultados de Guga não têm sido tão convincentes: conseguiu apenas duas vitórias, diante de Mardy Fish em Monte Carlo e sobre Felix Mantilla, em Barcelona. Mas nos bastidores dos torneios os comentários são favoráveis a Guga, com muitos elogios ao seu jogo, a sua recuperação e a perspectiva de que poderá chegar em um bom nível em Roland Garros. O técnico Larri Passos está também investindo nesta possibilidade. Por isso, neste sábado, Guga já estava de volta a rotina de treinamentos, fazendo preparação física em Barcelona. "Temos ainda duas competições para que o Guga alcance sua melhor forma, pois como se sabe, o nosso sonho é mesmo Roland Garros." Tanto Guga como Passos se mostram satisfeito com o andar desta temporada européia e, por isso, não confirmaram a possibilidade de o tenista jogar o torneio de Valência, na próxima semana, para ganhar ritmo de jogo. Preferem tirar esta semana para treinamentos na Europa.