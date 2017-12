Guga sonha em jogar 2002 sem dores Fim de férias e o tenista Gustavo Kuerten só pensa agora em se recuperar totalmente da contusão na virilha, pois sonha em jogar a temporada de 2002 livre de dores para poder render o máximo. Por isso, nestes primeiros dias de sua volta aos treinamentos, no Balneário de Camboriu, Guga sequer vai pegar na raquete. Fará apenas fisioterapia e, possivelmente, na próxima semana começa a bater bola. "Sei que vai ser um processo demorado esta minha recuperação", revelou Guga. "Mas estou consciente do que tenho de fazer. Gostaria muito de jogar o ano que vem sem sentir mais a contusão." O próprio técnico de Guga, Larri Passos, adverte para a necessidade de se ter paciência na recuperação do jogador. "Não adianta ter pressa", disse o treinador. "Nesta primeira semana vamos cuidar da recuperação física, do fortalecimento muscular e da resistência. Só depois iniciaremos o trabalho de explosão em quadra." Com muitas esperanças de se ver livre das dores definitivamente, Guga voltou inclusive a recorrer a fisioterapeuta Mariângela Lima (com quem esteve em Roland Garros de 2000) e vai até passar por sessões de RPG em busca de uma forma física ideal para o ano de 2002.