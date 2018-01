Guga sonha ter revanche com Hewitt Gustavo Kuerten poderá fazer a revanche com que sonha, contra o insolente australiano Lleyton Hewitt, número 1 do ranking mundial, nas quartas-de-final em Roland Garros. Guga perdeu para Hewitt nas quartas-de-final da Copa Davis, no saibro, no ano passado, em Florianópolis, estragando uma festa preparada para o brasileiro. Hewitt marcou 7/6 (9-7), 6/3 e 7/6 (7-5) e garantiu a terceira vitória australiana na melhor-de-cinco partidas. Antes de pensar em Hewitt agora, claro, Guga tem as oitavas, contra o espanhol Albert Costa. Mas este perdeu os últimos seis jogos para o brasileiro. Hewitt enfrentará o argentino Guillermo Cañas, de quem o australiano também ganhou nas últimas cinco partidas. O jogo da Davis contra a Austrália foi uma tragédia, mas Guga sofreu muito mais ao ser derrotado diante de seus amigos. O brasileiro na época era o número 1 do mundo e veio a perder o posto em 2002 justamente para o tenista australiano. Roland Garros seria o terreno ideal para Guga fazer essa revanche. A torcida deve ficar toda com ele. Guga ganhou o troféu simpatia do torneio - Hewitt foi considerado o mais antipático. O brasileiro foi campeão em 1997, 2000 e 2001. Está 17 partidas sem perder - soma 29 vitórias e três derrotas na competição. Nesta sexta-feira, fez sua 400ª partida como profissional e a 50ª em torneios de Grand Slam. O melhor resultado de Hewitt em Paris foi chegar às quartas em 2001.