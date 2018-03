Guga supera fatores ?extra campo? Mais até mesmo do que seu adversário, o sueco Andreas Vinciguerra, o tenista Gustavo Kuerten precisou superar fatores ? extra campo? para garantir a vaga na final deste domingo do Masters Series de Roma. Primeiro buscou concentração extrema para não ser prejudicado pelo barulho da partida de futebol entre Roma e Atalanta, no estádio olímpico, ao lado do Foro Itálico de Roma. Depois ainda deu um susto na torcida ao chamar atendimento médico. Só que queria apenas uma tesoura da bolsa do fisioterapeuta para cortar o cabelo caindo em seus olhos. "Se precisar cortar todo o cabelo para vencer amanhã (domingo) não vou hesitar", disse Guga em uma concorrida e bem humorada entrevista coletiva. Guga também confessou que entrou em quadra com cuidado especial para não se perturbar com o barulho dos torcedores de futebol, com os helicópteros da polícia e muita buzina. "O melhor de tudo é que voltei a jogar bem e mais uma vez estou surpreso com o meu nível técnico." Em busca do 14º título de sua carreira, Guga confessa-se ansioso para a final deste domingo. Afirma que seu adversário, Juan Carlos Ferrero, vem apresentando um tênis de alta qualidade e espera por um jogo bastante equilibrado. "Amanhã vou viver mais um sonho na minha vida", diz. "Estou feliz com a qualidade de meu jogo e ainda bem que nas últimas partidas venci todas em dois sets, pois a final promete ser longa em melhor de cinco sets."