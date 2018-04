Guga surpreende ao treinar com bola Em recuperação de uma complicada contusão no quadril, Gustavo Kuerten surpreendeu ao voltar a treinar com bola, nesta terça-feira, em Florianópolis, com o técnico Larri Passos. Guga está empenhado em colocar-se logo em condições de voltar ao circuito profissional e confessou que gostaria muito de defender o Brasil na Copa Davis, de 8 a 10 de fevereiro, diante da República Checa, mas adverte que ainda é muito cedo para tomar uma decisão. Guga está repetindo o tratamento feito durante a pré-temporada, com longas sessões de fisioterapia e passa muito tempo na água. Mas para não perder totalmente o contato com a raquete, o que poderia ser complicado para sua volta ao circuito, ficando um mês sem bater bola, decidiu treinar com Passos, em quadra de saibro. "No saibro não costumo sentir muito as dores, mas tenho de evitar os movimentos bruscos", contou Guga. "Eu gostaria muito de jogar a Davis, uma competição que me identifico, mas preciso respeitar o meu corpo, ver como reage." Para evitar problemas nesta fase de recuperação, o técnico Larri Passos não permite que seu pupilo faça movimentos muito rápidos, como piques curtos, arrancadas e jogadas que possam agredir sua contusão. Por isso, está também orientando exercícios de reforço muscular, especialmente nos adutores, local onde o tenista reclama mais das dores.