Guga também é eliminado nas duplas A fase não anda boa mesmo. Depois da eliminação na primeira rodada do US Open, para o desconhecido russo Dmitry Tursunov, o brasileiro Gustavo Kuerten foi derrotado também em sua estréia na chave de duplas do torneio nos Estados Unidos. Ao lado do holandês John van Lottum, Guga perdeu nesta quinta-feira para o austríaco Julian Knowle e o alemão Michael Kohlmann por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 6/7 (5/7) e 7/6 (9/7). Agora, Guga voltará ao País, já que disputará o Brasil Open a partir do dia 8 de setembro, na Costa do Sauípe, na Bahia.