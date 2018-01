Guga também é ídolo na Alemanha Sem Boris Becker ou qualquer outro jogador que possa substituí-lo à altura - nem Tommy Hass ou Nicolas Kiefer estão jogando bem ou gozam de igual carisma - a torcida alemã parece que adotou um sobrenome familiar para eleger como ídolo no tênis: Gustavo Kuerten. Desde o início do torneio, seus jogos são os mais concorridos e sua avó "oma" Olga faz enorme sucesso fora das quadras, com seu jeito simpático e vivacidade. "Acho que aqui em Stuttgart, ela se sente mais alemã do que brasileira", diz Guga. "Eu não me vejo como um ídolo, durante o torneio fico com a cabeça voltada para os jogos, sem muito tempo para pensar nisso", prosseguiu. "Mas acho legal este fanatismo e paixão dos alemães pelo tênis e fico contente em saber que tenho uma boa torcida alemã." Uma recente pesquisa publicada na Alemanha, segundo informou o diretor do ATP Tour de Stuttgart, Bernd Nusch, revela que Boris Becker ainda é um dos maiores ídolos, sem ser sequer superado pelo atual astro da Fórmula 1, Michael Schumacher. Além disso, nomes como Hass ou Kiefer não dão muita importância aos investimentos dos organizadores e nem jogaram o Mercedes Cup, em Stuttgart. "Os alemães investem muito no tênis, são apaixonados pelo esporte e como já conquistei muita coisa aqui, acho que estou ocupando este espaço na preferência dos torcedores", disse Guga. "Por isso acho até que os brasileiros deveriam valorizar a minha atual condição, há dois ou três anos sempre figurando entre os melhores do ranking, terminei em primeiro em 2000 e acredito que ficar comentando outras coisas é besteira. Acho que minhas conquistas dão cada vez crédito ao Brasil, e todos deveriam aproveitar, pois esta minha fase não vai durar para sempre." Guga até admite ter uma certa identificação com a Alemanha. Respeita os princípios rígidos dos alemães, a disciplina e acha que sua educação influiu bastante na sua maneira de ser, de estar sempre muito dedicado aos treinamentos e seriedade na carreira. ?Acho que fui educado num meio termo, sem tanta rigidez, mas com muitos princípios", disse. "Talvez esta seja a chave de meu sucesso."