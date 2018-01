Guga também está na semi em duplas Gustavo Kuerten também está na semifinal na chave de duplas do Brasil Open, que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Ao lado do mineiro André Sá, Guga venceu nesta sexta-feira os australianos Nathan Healey e Jordan Kerr, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. A vitória foi conquista com duas quebras de saque, uma em cada set, ambas sobre Healey. Neste sábado, a dupla brasileira disputa a vaga para a decisão contra o Luis Lobo/Gastón Etlis (Argentina), que eliminaram Tommy Robredo (Espanha)/Agustin Calleri (Argentina), por 2 sets a 1.