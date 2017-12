Guga também lidera Ranking de Entrada O tenista Gustavo Kuerten permanece também na liderança do ranking mundial de tênis (Entrada), com 4.150 pontos. A lista publicada nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais(ATP) revela uma vantagem de 355 pontos do brasileiro sobre o segundo colocado, o norte-americano Andre Agassi, com 3.795. Na terceira posição continua o russo Marat Safin, com 3.590. A exemplo do ranking da Corrida dos Campeões, o australiano Lleyton Hewitt subiu de sexto para quinto colocado, com 2.815. Confira a lista do Ranking de Entrada: 1) Gustavo Kuerten - Brasil - 4.150 pontos 2) Andre Agassi - EUA - 3.795 pontos 3) Marat Safin - Rússia - 3.590 pontos 4) Juan Carlos Ferrero - Espanha - 2.830 pontos 5) Lleyton Hewitt - Austrália - 2.815 pontos 6) Pete Sampras - EUA - 2.790 pontos 7) Yevgeny Kafelnikov - Rússia - 2.605 pontos 8) Sebastian Grosjean - França - 2.280 pontos 9) Alex Corretja - Espanha - 2.275 pontos 10) Patrick Rafter - Austrália - 2.120 pontos 95) Fernando Meligeni - Brasil - 460 pontos 109) Alexandre Simoni - Brasil - 395 pontos 115) André Sá - Brasil - 367 pontos 172) Flávio Saretta - Brasil - 223 pontos 189) Francisco Costa - Brasil - 206 pontos 260) Daniel Melo - Brasil - 126 pontos 275) Ricardo Mello - Brasil - 117 pontos 348) Julio Silva - Brasil - 84 pontos 392) Marcos Daniel - Brasil - 66 pontos 528) Thiago Alves - Brasil - 35 pontos