Guga também lidera ranking de entradas Diferentemente do ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta os resultados obtidos na temporada 2001 -, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten não sofre ameaças de perder a liderança do ranking de entradas publicado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e permanece na primeira colocação com 4.655 pontos contra 4.085 do norte-americano Andre Agassi. O australiano Lleyton Hewitt, principal concorrente de Guga no primeiro ranking, aparece em terceiro, com 3.985 pontos. Assim como no ranking da corrida, o inglês Tim Henman foi o destaque da publicação. Ele passa a ocupar depois da conquista do Torneio da Basiléia, no domingo, a nona colocação da lista. Os brasileiros Fernando Meligeni aparecem na 72ª e 100ª posições, respectivamente. Confira o a lista do ranking de entradas: 1) Gustavo Kuerten (BRA) - 4.655 pontos 2) Andre Agassi (USA) - 4.085 pontos 3) Lleyton Hewitt (AUS) - 3.985 pontos 4) Patrick Rafter (AUS) - 3.010 pontos 5) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 2.990 pontos 6) Yevgeny Kafelnikov (RUS) - 2.785 pontos 7) Marat Safin (RUS) - 2.670 pontos 8) Sebastien Grosjean (FRA) - 2.225 pontos 9) Tim Henman (ING) - 2.215 pontos 10) Pete Sampras (USA) - 2.140 pontos 72) Fernando Meligeni (BRA) - 532 pontos 100) Alexandre Simoni (BRA) - 445 pontos