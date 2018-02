Guga também perde nas duplas e está eliminado em Santiago Depois de perder na primeira rodada da chave de simples, Gustavo Kuerten, jogando ao lado de Marcos Daniel, caiu também nas duplas diante do argentino Brian Dabul e do espanhol Marc Lopez por 6/3 e 6/4. O jogo foi válido pela segunda rodada do Challenger de Santiago. Na primeira partida, os brasileiros venceram por W.O. em razão de problemas físicos em um dos adversários. Agora, Guga vai seguir no Chile. Nesta sexta-feira viaja para Viña Del Mar, onde participa de um torneio bem mais importante, o ATP Tour. Nesta competição, Guga terá pelo menos a chance de realizar duas partidas. É que este torneio utilizará o novo formato com "round robin", com 24 jogadores divididos em oito chaves de três. Passam para a fase seguinte apenas os campeões de cada grupo.