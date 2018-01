Guga também vence e Brasil abre 2 a 0 Gustavo Kuerten conseguiu derrotar Alexander Blom por 3 sets a 0 (6/1, 6/3 e 6/2), nesta sexta-feira, em Joinville (SC), e abriu 2 a 0 para o Brasil no confronto com as Antilhas Holandesas pela Copa Davis. Antes, na abertura da disputa, Ricardo Mello já tinha ganhado de David Josepa com um triplo 6/0. Com isso, o Brasil pode fechar o confronto já neste sábado, quando acontece o jogo de duplas, a partir das 13 horas - com transmissão da SporTV. Os brasileiros André Sá e Flávio Saretta irão enfrentar Alexander Blom e Raoul Behr. "No tênis não tem ninguém morto", disse Guga, referindo-se ao fato de seu adversário sequer ter classificação no ranking e ter exigido mais do que se esperava do brasileiro. "O Blom jogou solto, sem nada a perder. Mas acho que foi uma partida legal, boa para o público e vejo um momento histórico para o tênis brasileiro, com todos os jogadores voltando a defender o Brasil." Guga admitiu que deixou a quadra cansado, bem mais do que esperava, depois de uma semana proveitosa de treinamentos em Joinville. Só que o jogo desta sexta-feira mostrou que o tenista tem ainda muito a fazer. "Achei bom ter uma partida como esta, ajuda muito a recuperar minha confiança, especialmente num momento como o que estou passando", reconheceu.