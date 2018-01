Guga também vence fácil no segundo set Assim como aconteceu no primeiro, Gustavo Kuerten venceu com facilidade o segundo set da partida contra o uruguaio Marcel Felder, nesta sexta-feira, em Montevidéu, pela Copa Davis. Depois de ter feito 6/1, o tenista brasileiro marcou 6/0 e só precisa vencer mais uma parcial para ganhar o jogo e abrir 1 a 0 para o Brasil no confronto com o Uruguai.