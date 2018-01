Guga tem chave difícil em Montreal Não será nada fácil a disputa do Masters Series de Montreal para Gustavo Kuerten. Cabeça-de-chave número 1 da competição, Guga vai estrear com um jogador saído do qualifying, mas se seguir em frente terá adversários muito fortes. O sorteio não favoreceu o brasileiro, que terá de enfrentar grandes especialistas em quadras rápidas, como o britânico Greg Rusedski, o assustador australiano Wayne Arthurs, a revelação norte-americana Andy Roddick, o experiente e sempre perigoso Pete Sampras, além do raçudo australiano Lleyton Hewitt. O Masters Series de Montreal, o Du Maurier Open é, na verdade, o primeiro grande torneio da temporada de quadras rápidas da América do Norte, que tem na competição canadense a única fora do território dos Estados Unidos. A chave deste torneio é de 64 jogadores, e a premiação está próxima dos US$ 3 milhões. É disputado alternadamente a cada ano em Montreal e em Toronto. Em 2000, Guga somou apenas 35 pontos na competição. Normalmente, as grandes estrelas do tênis costumam cair fora no Aberto do Canadá - o Masters Series de Montreal - alegando problemas de vários tipos, para ganhar uma semana a mais de preparação para o Masters Series de Cincinnati e depois o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. Só que desta vez os melhores irão jogar em Montreal, como revela a lista dos 16 cabeças-de-chave: 1, Gustavo Kuerten; 2, Marat Safin; 3, Andre Agassi; 4, Juan Carlos Ferrero; 5, Lleyton Hewitt; 6, Yevgeny Kafelnikov; 7, Tin Henman; 8, Alex Corretja; 9, Patrick Rafter; 10, Arnaud Clement; 11, Pete Sampras; 12, Tomas Enqvist; 13, Thomas Johansson; 14, Carlos Moya; 15, Wayne Ferreira; e 16, Jan-Michael Gambill. Com um quadro tão forte, a conquista do título em Montreal será um dos maiores desafios para Guga. Só para se ter uma idéia, já na segunda rodada o brasileiro poderia ter de enfrentar Wayne Arthurs, tenista australiano, dono de um saque muito violento e que foi o responsável pela eliminação de Kuerten na primeira rodada do US Open do ano passado. Guga poderá enfrentar outros jogadores de estilo complicado, como Greg Rusedski, que eliminou o brasileiro na segunda rodada deste ano do Aberto dos Estados Unidos. Outro dos poucos jogadores que têm vitória sobre Guga neste ano é Lleyton Hewitt, que está na mesma parte do quadro. Por outro lado, Guga gosta muito de jogar em Montreal. Afinal, foi neste torneio que teve a sua primeira chance de levantar um troféu de campeão em quadras rápidas. Em 1997, fez uma campanha brilhante e chegou a final diante do norte-americano Chris Woodruff. Perdeu o jogo, mas teve condições de vencer e, na época, sentiu-se prejudicado por algumas determinações da arbitragem. Depois de Montreal, Guga segue na semana seguinte para o Masters Series de Cincinnati, joga ainda o ATP Tour de Indianápolis, onde defende o título conquistado ano passado e tira uma semana de folga, preparando-se para a disputa do US Open, nas quadras de Flushing Meadows, em Nova York, a partir do dia 27.