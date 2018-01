Guga tem estréia difícil na Austrália Ainda na disputa do ATP Tour de Auckland, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten não terá vida fácil na disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, a partir da semana que vem. Logo na partida de estréia terá pela frente o talentoso jogador marroquino Hicham Arazi. Se Guga fizer boa campanha já na terceira rodada possivelmente terá de enfrentar o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt. Num Grand Slam não há mesmo muito o que escolher. E também Fernando Meligeni terá estréia difícil diante do francês Sebastien Grosjean, enquanto Flávio Saretta também joga contra um dos favoritos, o suíço Roger Federer. André Sá pega o romeno Adrian Voinea.