Guga tem marca histórica no ranking Nas listas do ranking divulgada pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) nesta segunda-feira, Gustavo Kuerten, como já era mesmo de se esperar, manteve a liderança tanto no mundial, como na corrida dos campeões. Guga entrou na 38.ª semana como líder e já faz parte do grupo dos dez jogadores em toda a história que ficaram por mais tempo na posição de número 1 do mundo. Por enquanto, Guga não sofre ameaça, mesmo depois das boas campanhas do australiano Lleyton Hewitt, que, com o título de Tóquio no domingo, encostou no vice-líder, o norte-americano Andre Agassi. Só mesmo a partir do Masters Series de Stuttgart, o brasileiro poderia matematicamente ter sua posição ameaçada. Entre os outros brasileiros, Fernando Meligeni subiu duas posições (65.º), André Sá caiu duas (95.º) e Alexandre Simoni perdeu 3 lugares, deixando de figurar entre os cem primeiros (101.º).