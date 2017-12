Guga tem nova queda no ranking da ATP Sem condições de jogar, Gustavo Kuerten voltou a perder posições no ranking da ATP desta semana, divulgado nesta segunda-feira. De 341 foi para 352 do mundo, mas esta nova queda não vai impedir sua participação no US Open, a partir da próxima semana. Tem ainda o ranking protegido e sua colocação está congelada na 30ª posição, um recurso que poderá usar até janeiro para a disputa do Aberto do Austrália. Isso, porém, não impede um possível interesse em jogar competições menores como challengers para ganhar ritmo e acumular pontos para, quando terminar o prazo do ranking de proteção, estar em uma melhor colocação. Número 1 do Brasil, Ricardo Mello também caiu e foi para a posição 56. Nesta terça, Mello estréia no ATP Tour de New Heaven (EUA), diante do israelense Andy Ram, apenas o número 449 da ATP. Flávio Saretta está em 106º lugar.