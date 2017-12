Guga tem novo adversário em Long Island O tenista brasileiro Gustavo Kuerten terá um novo adversário na estréia do Torneio de Long Island: será o eslovaco Dominik Hrbaty. Ele será o substituto do norte-americano Mardy Fish, vice-campeão do Masters Series de Cincinnati, que desistiu nesta segunda-feira de disputar o torneio. A partida entre Guga e Hrbaty será a primeira da rodada desta terça-feira por volta das 17 horas de Brasília. Flávio Saretta, que também joga nesta terça-feira, vai enfrentar o espanhol Albert Costa.