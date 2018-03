Guga tem vitória apertada em Barcelona O tenista Gustavo Kuerten estreou com vitória no ATP Tour de Barcelona ao vencer nesta terça-feira o sueco Thomas Johansson por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5), 4-6 e 7-6 (7/5), em quase três horas de jogo. Agora, ele vai enfrentar na segunda rodada, quinta-feira, o vencedor do jogo entre o argentino Guillermo Cañas e o croata Mario Ancic.