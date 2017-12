Guga tenta quebrar tabu com Henman Em busca do título do Masters Series de Cincinnati, Gustavo Kuerten terá um adversário perigoso neste sábado, pelas semifinais: o inglês Tim Henman, número 8 do ranking mundial e também 8 da corrida dos campeões, que derrotou o norte-americano Jan-Michael Gambill por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/2 e 6/2. Guga jamais venceu Henman nas duas partidas disputadas, ambas em quadras rápidas, e tenta hoje quebrar este tabu. O primeiro jogo foi em 1998, nas quartas-de-final do Ericsson Open, em Miami, com Henman vencendo por 6/2 e 6/4. A segunda partida, coincidentemente, apresentou condições parecidas com as deste sábado: também foi nas semifinais deste mesmo torneio, em Cincinnati, ano passado, com o inglês ganhando em três sets, parciais de 6/7, 6/3 e 7/6. O desafio de Guga x Henman será a segunda semifinal deste sábado, com início programado para às 20 horas, de Brasília. A primeira vaga na final de domingo será decidida por dois australianos: Patrick Rafter e Lleyton Hewitt, que começa às 14 horas, de Brasília.