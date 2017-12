Guga tenta vaga nas quartas-de-final Num dia de céu nublado, mas sem chuvas, Gustavo Kuerten inicia seu desafio diante do norte-americano Andy Roddick. O jogo vale uma vaga para as quartas-de-final do Masters Series de Montreal, com quase US$ 3 milhões em prêmios, e que pode dar ao brasileiro a liderança da corrida dos campeões, se chegar à final da competição. Este é o jogo mais difícil e perigoso até agora para Guga. Afinal, Andy Roddick já venceu três ex-números 1 do mundo, como Marcelo Rios, Pete Sampras e Carlos Moya. A expectativa dos norte-americanos por este novo talento é tamanha, que uma das maiores redes de tevê dos Estados Unidos pediu à organização do Masters Series de Montreal para programar esta partida no primeiro horário da sessão diurna, facilitando a transmissão ao vivo para todo o território norte-americano. O atraso de pouco mais de uma hora no início do jogo Guga x Roddick, mais uma vez, foi em razão da demora para a definição na partida preliminar, entre o alemão Tommy Haas e o francês Jerome Golmard, em que o primeiro venceu por 2 sets a 1.