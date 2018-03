Guga terá duro desafio em Hamburgo Gustavo Kuerten inicia a defesa do título do Masters Series de Hamburgo, Alemanha, diante de um adversário bastante perigoso: o bielo-russo Max Mirnyi, conhecido no circuito internacional como a "besta" pela incrível força de seu saque e de seus golpes, além de um físico impressionante com 1,95 metro de altura e 90 quilos. Esta será a primeira vez que Guga enfrentará Mirnyi e, por sorte, vai desafiá-lo numa quadra de saibro, terreno em que seu serviço não ganha tanta eficiência como nas superfícies mais rápidas. Esta partida de estréia do brasileiro ainda não tem data definida, podendo ser na segunda ou terça-feira. O Masters Series de Hamburgo é o terceiro torneio desta categoria e da exigente temporada européia de quadras de saibro. Num clima um pouco frio e úmido, a competição alemã é um verdadeiro desafio aos jogadores na disputa de jogos normalmente longos numa superfície pesada. Este ano, as dificuldades prometem ser ainda maiores, com a confirmação dos 20 primeiros do ranking mundial na chave principal. Já no ano passado, Guga demonstrou muita força de vontade e determinação para levantar o troféu de campeão em Hamburgo. Como costuma dizer o brasileiro, a decisão do título diante do russo Marat Safin foi a mais difícil até então em sua carreira. O próprio placar mostra bem, o equilíbrio de forças daquela partida: 6/4, 5/7, 6/4, 5/7 e 7/6 (7/3). Guga queria muito o troféu em Hamburgo de 2000, depois de ter perdido para Magnus Norman na final de Roma. Guga entra na competição sem a mesma pressão, embora defenda 500 pontos do título de 2000. O tenista brasileiro vem de belas campanhas nos dois últimos Masters Series como Montecarlo e Roma. O título do Principado de Mônaco já compensa os pontos para defender em Hamburgo. Além da volta de Guga à Alemanha, o Masters Series de Hamburgo também serve como nova oportunidade para as estrelas norte-americanas Pete Sampras e Andre Agassi mostrarem suas atuais condições em quadras de saibro. Afinal, os dois caíram na primeira rodada em Roma e agora garantem estar mais bem preparados para lutar por um título em Hamburgo. Pete Sampras, curiosamente, vai fazer sua estréia diante do espanhol Alex Calatrava, o mesmo tenista que eliminou Agassi, na primeira rodada de Hamburgo. Agassi jogará contra o italiano Davide Sanguinetti. O vice-campeão Marat Safin faz seu primeiro jogo com o alemão Jens Knippschild.