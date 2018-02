Guga terá estréia difícil no Challenger de Santiago Gustavo Kuerten vai ter um adversário difícil na sua volta aos torneios em 2007. Na estréia no Challenger de Santiago (US$ 25 mil em prêmios), irá enfrentar o sérvio Boris Pashanski. O tenista é bastante conhecido dos brasileiros, pois joga habitualmente na América do Sul e é um ?osso duro de roer?, embora ocupe apenas a posição de número 122 do ranking. Ano passado, Pashanski ganhou o título do ATP Tour de Viña del Mar, esteve também em todas as etapas da Copa Petrobras, chegando a final de Aracaju e nas quartas de final de Buenos Aires e Assunção, além de ter jogado ainda o Brasil Open, derrotando Tomas Behrend e Ricardo Mello antes de cair nas quartas-de-final diante de Olivier Patiente. O jogo de Guga contra Pashanski será na terça-feira à noite.