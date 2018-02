Guga terá irmão e namorada ao seu lado Sem técnico, Gustavo Kuerten vai ter uma equipe diferente em suas viagens pelo circuito profissional - volta a jogar em abril, no Torneio de Valência, na Espanha. A partir de agora, depois do rompimento amigável com Larri Passos, o principal tenista do País terá apoio mais efetivo do irmão Rafael. E deve contar também com a companhia constante de sua namorada Letícia. Nesta terça-feira, em Florianópolis, Guga reafirmou que não tem intenção de contar com um novo treinador nos próximos torneios. Sem jogar desde a cirurgia no quadril realizada em setembro, o tricampeão de Roland Garros continuará se preparando no Brasil com o ex-tenista Marcelo Rebello, conhecido como Cascatinha, que foi seu companheiro ainda nos tempos de juvenil. Guga, inclusive, já treina com Cascatinha há algumas semanas, na quadra de saibro do Hotel Maria do Mar, em Florianópolis. Mas não pretende levá-lo nas viagens. Afinal, acredita que não terá dificuldade para achar um parceiro de treinamentos durante os torneios. Fora da quadra, o trabalho de logística que Larri Passos fazia ficará agora concentrado nas mãos do irmão Rafael. E a equipe de Guga ainda terá o preparador físico Edmílson e a fisioterapeuta Mariângela Lima.