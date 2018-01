Guga terá um bom teste contra Robredo Em busca de recuperação e numa espécie de avaliação de seu atual nível técnico, Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira no ATP Tour de Umag, na Croácia, diante do espanhol Tommy Robredo, número 16 do ranking mundial. O jogo de Guga será o primeiro da rodada na quadra central e deve começar por volta do meio-dia (horário de Brasília). O torneio teve nesta segunda-feira a desistência do espanhol Rafael Nadal, que depois de ter conquistado o 8º título da temporada, em Stuttgart, sentiu uma lesão no joelho e preferiu descansar esta semana. "Vai ser bom enfrentar o Robredo novamente para ver como está o meu jogo", contou Guga. "Joguei com ele em Hamburgo e perdi (em maio). Vamos ver agora se estou melhor."