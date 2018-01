Guga terá uniforme novo em 2003 Gustavo Kuerten começará 2003 de azul e branco. No dia 6, em Auckland,na Nova Zelândia, Guga entrará em quadra com o novo uniforme, produzido pela Olympikus, que ajudou a criar. "Em 2002, também tinha escolhido a cor, mas desta vez tive mais tempo para ver o design e participar de todas as fases até o uniforme ficar pronto. Gosto de cores alegres e pedi o azul-piscina e o branco, que têm a ver comigo."