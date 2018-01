Guga testa suas reais condições Depois de vencer o desafio internacional de tênis, na praia de Copacabana, no último fim de semana, no Rio, Gustavo Kuerten faz um teste bem mais exigente esta semana, disputando a Copa Argentina, de quinta-feira a domingo, diante de alguns dos melhores tenistas do ranking. Guga vai conhecer seu adversário nesta quarta-feira, em uma chave que contará com jogadores como David Nalbandian ? campeão do Masters Cup ? Gaston Gáudio, Mariano Zabaleta, Mariano Puerta, Guillermo Cañas, Juan Martin Del Potro, Agustín Calleri, Juan Mônaco, Juan Ignácio Chela e José Acasuso.