Guga toma virada e está eliminado O tenista Gustavo Kuerten fez uma boa partida, mas sentiu cansaço e acabou derrotado pelo espanhol Tommy Robredo, na segunda rodada do US Open - o último Grand Slam da temporada. Guga começou o jogo muito bem e venceu o primeiro set por 7/5. Fez também um segundo set equilibrado, mas perdeu no tie-break com 7-6 (7-3). A partir daí, o brasileiro foi dominado. Robredo fez 6/3 no terceiro set e a partir do quarto game do quarto set tomou conta da partida. Venceu por 6/2, fechando a partida em 3 sets a 1, em 2h44 min. Na próxima rodada, Robredo pega o vencedor do confronto entre o francês Sebastien Grosjean e o sueco Thomas Johansson.