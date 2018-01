Guga treina com argentino em Barcelona Depois da eliminação na segunda rodada do Masters Series de Monte Carlo, o tenista Gustavo Kuerten já está em Barcelona, em busca da reabilitação. O brasileiro aproveitou o dia tranqüilo no Real Club de Barcelona para treinar bastante nesta sexta-feira. Com o feriado de Semana Santa, quase ninguém esteve no local do torneio, e Guga treinou com o argentino Mariano Puerta e depois também com seu técni co Larri Passos.