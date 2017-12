Guga treina com torcida em Nova York Número 1 do mundo, Gustavo Kuerten teve uma mostra de sua popularidade em Nova York. No primeiro treino em Flushing Meadows, nesta quinta-feira, a quadra de Guga estava lotada de fãs, incentivando o tenista e já antecipando a emoção que será a disputa do US Open, a partir de segunda-feira. "Já cheguei aqui bastante motivado e meu ânimo melhorou ainda mais com esta surpresa de ver tanta gente assistindo ao meu treino, curtindo o meu jogo" disse Guga. "Em Nova York, a torcida é sempre muito especial e espero corresponder este ano." Esta será a quinta participação de Guga no US Open. A sua melhor campanha foi em 1999, quando alcançou as quartas-de-final e perdeu um jogo memorável para o francês Cedric Pioline. Num dos momentos decisivos desta partida, o tenista brasileiro lembra que aplicou um golpe sensacional, mas o adversário devolveu de forma incrível. "Fui até cumprimentá-lo pela jogada", relembrou Guga. "Mas o Pioline na hora não entendeu muito bem o que estava acontecendo." Em Flushing Meadows, Guga treinou forte nesta quinta-feira, pegando na raquete pela primeira vez desde a final de domingo passado, em Indianápolis, quando entregou o jogo para Patrick Rafter por causa de uma dor no lado direito do tórax. Por quase duas horas, o número 1 do mundo bateu bola com o também brasileiro Alexandre Simoni, outro jogador classificado para a chave principal do US Open. Descontraído no treinamento e com a cara boa, Guga brincou com a torcida, deu muitos autógrafos e parece ter se divertido bastante com sua atual fama nos Estados Unidos. À tarde, Guga ainda planejava voltar à quadra para treinar com o técnico Larri Passos. Nesta sexta-feira, Guga também planeja manter o ritmo de treinamento. E espera ter um dia bastante agitado, pois à noite vai participar de um programa de televisão em Time Square, ao lado de Andre Agassi e Goran Ivanisevic, com os três tenistas que conquistaram títulos de um Grand Slam este ano. No fim de semana, Guga ainda mantém a rotina, mas já buscando mais concentração nos jogos, sem mais atender outros compromissos.