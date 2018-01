Guga treina dobrado para se recuperar Às vésperas de iniciar o penúltimo torneio do ano, o Masters Series de Paris, Gustavo Kuerten ganhou um "prêmio" de seu técnico Larri Passos: treinar dobrado. Só nesta sexta-feira, Guga passou mais de três horas na quadra central do Paris Bercy, local da competição que começa segunda-feira. O tenista brasileiro bateu bola com o alemão Lars Burhsmuller, encontrou ainda um duplista para treinar devolução de serviço e passadas e já marcou encontro com o francês Nicolas Escude para este sábado pela manhã, para nova sessão de treinamentos. "Não adiante chorar sob o leite derramado, já dizia minha avó", disse o técnico Larri Passos. Para o treinador de Guga, o melhor remédio é esquecer as lamentações e trabalhar dobrado, com disposição e ânimo para buscar recompensas, possivelmente, já na próxima competição. Além disso, para ganhar ainda maior adaptação às quadras de carpete da temporada outono/inverno da Europa, Guga pretende entrar também na chave de duplas em Paris. O técnico Larri Passos gostaria de ver seu pupilo jogando, mas depende ainda de os organizadores garantirem que o número 1 do mundo faça sua primeira partida das duplas na segunda-feira, ou seja, um dia antes da estréia nas simples. Como cabeça-de-chave do Masters Series de Paris, Guga só deve estrear mesmo na terça-feira. A chave do torneio de Bercy é de 48 jogadores, com os pré-classificados, como o tenista brasileiro, começando uma rodada na frente dos demais.