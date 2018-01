Guga treina duro em Camboriú Gustavo Kuerten segue sua preparação para a temporada de 2003 em Camboriú (SC). Dia 1º ele embarca para a Nova Zelândia para o primeiro torneio do ano. ?A gente está treinando duro, mas como é perto de casa vai dar para passar o Natal com a família. E não posso reclamar, quando era juvenil e estava começando no profissional passei muito Natal e ano novo longe?, disse Guga, que vem treinando diariamente das 8 às 19h30 desde o dia 2.