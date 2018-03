Guga treina em Hamburgo Num dia de muito frio, com temperatura próxima dos 12 graus, Gustavo Kuerten já chegou a Hamburgo, na Alemanha, para a disputa de mais um torneio do Masters Series. A chave da competição só será sorteada no domingo. A competição não terá o norte-americano Andre Agassi, mas em compensação Lleyton Hewitt disse que vai jogar.