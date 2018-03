Guga treina forte no Foro Itálico Feliz e motivado por voltar a um dos lugares em que sempre consquistou bons resultados, Gustavo Kuerten já está treinando forte no Foro Itálico para disputar o Masters Series a partir de segunda feira. Guga e o técnico Larri Passos forçaram bastante nos exercícios e a expectativa é de outra boa campanha na competição. "É sempre muito especial jogar em Roma, voltar a um lugar em que conquistei tantos bons resultados", contou Guga. "Cheguei e comeci a lembrar das boas partidas." Esta será a quarta vez que Guga participa do Masters Series de Roma. No primeiro ano, em 1998, chegou as semifinais; em 99 foi campeão e em 2000 vice-campeão. ?A motivação será muito importante para Guga conquistar outro bom resultado em Roma", afirmou o técnico Larri Passos.